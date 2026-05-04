ゴールデンウイークは後半に突入し、県内のイベントはにぎわいを見せています。



1000年以上の歴史がある長岡市山古志の『牛の角突き』。

4日に初場所を迎え、約800人の観客が訪れました。勢子の掛け声とともに2頭の牛が角で押し合いますが、必ず「引き分け」にするのが特徴。ケガをしないようにするためで、勢子が牛を押さえる技も見どころのひとつです。



■新潟市から

「とても激しくて、角がぶつかりあっているところがすごかった。」

■埼玉県から

「牛の角がすごいかたいのが分かった。」

■上越市から

「迫力あるでしょ、元気もらいますよ。」



2004年の中越地震で一時は存続が危ぶまれた角突き。今後も伝統をつないでいきます。



■山古志闘牛会 松井富栄会長

「先人たちが頑張って残してくれたもの、その思いを伝えていかないといけない。」