モデルでタレントの森泉（43）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。愛犬のために購入した別荘について語った。この日は犬猫好きのゲストを招待。大の犬好きで知られる森は「ワンちゃんのために別荘を購入して」と語り始めた。開放的なリビングからはプールが見えるお洒落な別荘を動画で紹介。「（愛犬の）ノアちゃんとかプール泳ぐの大好きだからなるべく。今は娘も一緒に入ってたりす