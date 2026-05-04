【モデルプレス＝2026/05/04】超特急の船津稜雅（リョウガ／ふなつ・りょうが／31）と村田祐基（ユーキ／むらた・ゆうき／31）がファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（4月18日＠東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館）に出演。バックステージでモデルプレスのインタビューに応じ、2人でのランウェイ準備や東京ドーム公演への思いを語ってくれた。【写真】スタダ人気アイド