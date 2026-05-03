5月2日（現地時間1日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズは、敵地キア・センターでオーランド・マジック相手に奇跡の大逆転劇を遂行し、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドで3勝3敗の逆王手をかけ、最終第7戦へ持ち込んだ。 この試合、マジックは22点リード（60－38）で折り返し、第3クォーター序盤には24点差（62－38）をつけてピストンズを圧倒。と