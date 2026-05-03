1996－97シーズン以降初…窮地のピストンズが敵地で24点ビハインドから逆転勝利

5月2日（現地時間1日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズは、敵地キア・センターでオーランド・マジック相手に奇跡の大逆転劇を遂行し、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドで3勝3敗の逆王手をかけ、最終第7戦へ持ち込んだ。

この試合、マジックは22点リード（60－38）で折り返し、第3クォーター序盤には24点差（62－38）をつけてピストンズを圧倒。ところが、マジックは23本連続でショットを落とすなど、後半はフィールドゴール成功率10.8パーセント（4／37）でわずか19得点と沈黙。

対するピストンズは、ケイド・カニングハムが後半だけで24得点、トバイアス・ハリスが12得点、ダンカン・ロビンソンが11得点を奪うなど巻き返し、最終スコア93－79で勝利した。

プレー・バイ・プレー導入後、NBAプレーオフでハーフタイムに20点以上の点差をつけられながら、逆転勝利を飾ったのはこの日のピストンズが3チーム目と『ESPN Insights』が報道。2018年のオクラホマシティ・サンダーが25点差、2024年のミネソタ・ティンバーウルブズが20点差を挽回してきた。

しかも、ピストンズは1996－97シーズン以降、あと1敗でシーズン終了の窮地でアウェーゲームながら24点ビハインドを覆して勝利を手にした初のチームに。

イースタン・カンファレンス第1シードのピストンズと、第8シードのマジックによるシリーズは、4日の最終第7戦で決着がつくこととなった。ホームのリトルシーザーズ・アリーナで臨むピストンズが1勝3敗から3連勝で制すのか、それともマジックがトップシードを破って次のラウンドへ駒を進めるNBA史上7番目のチームになるのか。

第6戦では驚異の逆転劇を演じたピストンズに対し、マジックはホームで悔しい逆転負け。ただ、第7戦はまた新たな試合だけに、マジックが切り替えて敵地で勝利する可能性もある。両チームのカンファレンス・セミファイナル進出をかけた戦いは必見だ。

【動画】ピストンズ対マジックのシリーズ第6戦ハイライト





