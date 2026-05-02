４月２６日の広島戦（甲子園）で死球を受け、左手首を骨折した阪神の近本光司外野手（３１）が１日、兵庫県尼崎市のＳＧＬでリハビリを開始した。また、「左アキレス腱断裂」からの復帰を目指す石井大智投手（２８）も本格的なキャッチボールを再開。アクシデントに見舞われた主力たちが、復活へ向けて歩みを進めている。左手首にギプスをつけた近本が、ＳＧＬに姿を現した。ただ、その表情に悲愴（ひそう）感はなかった。「（