◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥《12回戦》WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日東京ドーム）総合力で井上尚の優位は否めないだろう。パワー、タイミング、経験ともに上回っており、中谷の方が長い互いの距離の差もスピードで埋められる。戦術のパターンも中谷より多く、KOの可能性もあるだろう。井上尚が気を付けるとすれば、ダウンをしたネリ戦とカルデナス戦のように、強