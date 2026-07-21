井上尚弥

神奈川県座間市出身のプロボクサー。1993年4月10日生まれ。大橋ボクシングジム所属。元WBC世界ライトフライ級王者。元WBO世界スーパーフライ級王者。現在は、バンタム級で3階級制覇を目指している。

2026年8月3日

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