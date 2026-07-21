井上尚弥
神奈川県座間市出身のプロボクサー。1993年4月10日生まれ。大橋ボクシングジム所属。元WBC世界ライトフライ級王者。元WBO世界スーパーフライ級王者。現在は、バンタム級で3階級制覇を目指している。
2026年8月3日
2026年8月2日
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中谷潤人が初黒星から再起、井上尚弥へのリベンジとPFP1位を目指す
5月2日の井上尚弥戦での初黒星を振り返り反省点が多いと語ったという
スポニチアネックス
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中谷潤人が3カ月ぶりに練習再開、4階級制覇へ改めて決意を語る
5月の井上尚弥戦で左眼窩底を骨折し手術を受け、約3カ月ぶりの再始動となる
スポニチアネックス
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井上拓真が那須川天心との再戦でPFP入りを視野に闘志を燃やす
元WBA王者の飯田覚士氏はPFP入りが拓真の高いモチベーションの源だと語った
東スポWEB
2026年8月1日
2026年7月29日
2026年7月28日
2026年7月27日
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井上尚弥・拓真兄弟が地元座間で凱旋イベント、小学生150人と交流
5月の東京ドームでの世界戦勝利を報告し、子どもたちから花束が贈られた
カナロコ by 神奈川新聞
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井上尚弥が来年2月のバム戦を希望、実現しなければフェザー転向も
来年2月のバム戦が実現しなければフェザー級転向も考えると示唆している
東スポWEB
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井上尚弥が地元イベントで「やってきて良かった」と思える引退を目標に宣言
尚弥は「残り数年」と述べ、引退時に後悔しない戦いを目標に掲げた
スポニチアネックス
2026年7月26日
2026年7月23日
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井上尚弥が弟・拓真の成長を絶賛、那須川天心との再戦に期待を寄せる
昨年11月の初戦は拓真が3-0の大差判定勝ちでベルトを獲得していた
THE ANSWER
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中谷潤人がプロゴルファーの田村亜矢と結婚、4階級制覇へ誓い
中谷は5月の井上尚弥戦でプロ初黒星を喫し現在は左眼窩底骨折で療養中である
スポニチアネックス