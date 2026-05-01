この事件で新たな情報です。【映像】逮捕された容疑者（実際の様子）殺人未遂の疑いで逮捕された高林輝行容疑者（44）が先ほど福生警察署に入りました。高林容疑者は、千葉県習志野市内のアパートで1人でいるところを確保され、その場で午後4時すぎに逮捕されました。そして先ほど、高林容疑者を乗せた車が福生警察署に入りました。捜査関係者によりますと高林容疑者はこれまで、車両も使って都内のほか埼玉県内を逃走し