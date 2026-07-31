テニス
『テニス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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KDDIが楽天モバイルへのローミングを都市部で終了、10月以降の影響は
住宅地や繁華街でのローミング停止は影響が大きく、6月にもすでに品質低下の声が出ていたという
ケータイ Watch
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張本智和が世界18位の中国選手を3-0完封 連覇へ前進し8強入り
世界ランク5位の張本が同18位の向鵬（中国）をストレートで撃破し準々決勝へ
THE ANSWER
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
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『テニスの王子様』が27年の歴史に幕、完結号が約19年ぶり重版
シリーズ約27年・国内累計6000万部超の歴史に幕を下ろしたこととなる
日テレNEWS NNN
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高木美帆さんが国民栄誉賞を受賞、記念品には包丁10本セットを自ら希望
日本女子最多となる五輪メダル通算10個の功績が評価され29例目の受賞に
デイリースポーツ
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高木美帆さんが国民栄誉賞を受賞、スピードスケート界から初の快挙
スピードスケート界初の受賞で、五輪メダル通算10個は日本女子最多である
スポーツ報知
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「新テニスの王子様」最終回掲載のジャンプSQ.が重版、ランダム付録も変更
9月号の重版が決定し、10月号のランダム付録は中止・各号1種類封入に変更される
J-CASTニュース
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テニプリシリーズが27年の歴史に幕、連載開始時の豪華な同期作品が話題に
1999年から続くテニプリシリーズが27年の歴史に幕を下ろしたとのこと
オリコンニュース
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錦織圭とダブルスを組んだ内山靖崇、その言葉と表情に迷いが消えた
錦織の「俺が何とかする」という言葉が内山氏の迷いを払い試合を制した
Sportiva
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『テニスの王子様』シリーズが27年の歴史に幕、許斐剛氏が感謝を語る
1999年の連載開始から27年間続いたシリーズが幕を下ろしたことになる
オリコンニュース
2026年8月3日
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著名タレント&アスリートの最新CM契約料、大谷翔平が13億円でトップか
FRIDAYデジタル
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『新テニスの王子様』完結号の『ジャンプSQ.』が発売前重版を決定
同号は創刊以来19年で初の重版で、通常比165%増刷されるとのこと
オリコンニュース
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『新テニスの王子様』完結号が発売前に重版決定、CD付録にも注目集まる
同号には総勢143名参加の新曲CDが付録につき、重版が決定したとのこと
オリコンニュース
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檜山沙耶がInstagramを更新「第一子を授かりました」夫は西岡良仁
スポーツ報知
2026年8月2日
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記録的猛暑が日本の消費行動を一変させ、業界ごとに明暗が分かれている
日傘や汗拭きシート、屋内レジャーが伸びる一方で動物園や夏祭りは苦戦
週プレNEWS
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大坂なおみが準決勝でフィリピンの21歳イアラにストレート負け
21歳のイアラに1時間16分で完敗し、芝への順応が裏目に出たとみられる
スポーツ報知