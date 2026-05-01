1日午後4時前、JR日豊本線の別府駅と別府大学駅の間にある北石垣踏切で、特急ソニックがシニアカーに衝突しました。JR九州によりますと、事故の影響で大分駅ー宇佐駅の間で現在上下線ともに1時間半にわたって運転を見合わせていましたが、午後5時半に再開しました。 警察によりますと、84歳の女性がシニアカーで踏切を渡ろうとしたところ、車輪が線路内で挟まって動けなくなりました。このとき警報機は鳴ってお