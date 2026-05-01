SNSに上司の実名をさらしたうえ、“その上司が原因で職員が自殺した”と事実無根の内容を投稿するなどしたとして、高槻市の38歳の男性職員が懲戒免職となりました。 高槻市が4月30日付けで懲戒免職にしたのは、同市市民共創部エネルギーセンターの一般職員（男性・38歳）です。 市によると、この職員は去年8月から去年10月にかけ、以下の行為に及びました。 ▽Xに上司の実名と、“その上司のパワハラによって月額制