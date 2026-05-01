4月30日、朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）のゲストとして、アイドルグループ・Snow Man目黒蓮が登場した。生放送でさまざまな企画にチャレンジしたが、そのなかで発したコメントが物議を醸している。現在、目黒はディズニープラスで配信予定のドラマ『SHOGUN将軍シーズン2』の撮影のため、カナダに長期滞在中だが、29日に公開された映画『SAKAMOTO DAYS』の公開PRのために一時帰国している。番組にも、映画