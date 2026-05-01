4月30日、朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）のゲストとして、アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮が登場した。生放送でさまざまな企画にチャレンジしたが、そのなかで発したコメントが物議を醸している。

現在、目黒はディズニープラスで配信予定のドラマ『SHOGUN 将軍 シーズン2』の撮影のため、カナダに長期滞在中だが、29日に公開された映画『SAKAMOTO DAYS』の公開PRのために一時帰国している。番組にも、映画で共演した俳優の高橋文哉とともに出演。木曜レギュラーで共演した横田真由がいるスタジオで、ホーム感漂う和気あいあいとした雰囲気で出演した。

しかし注目されたのは、番組中に挑んだ、もっとも紳士的な振る舞いをするのは誰かという「ジェントルマン選手権」という企画でのことだった。

「目黒さんは、パートナーとテレビを見ているとき、『このアイドル、かわいくない？』と言われたらなんと答えるか、というお題に挑戦した際『2人でいるとき、あんまりテレビ見なくて……』と、自分のシチュエーションでの考えを語り始めたのです。さらに『どっちかっていうと、こっち（彼女）を見ていることが多いなっていうのを……』と、テレビよりも彼女を見てしまう癖があると話しました。ふだんから隣に座る彼女がいるかのようなリアルな発言に、視聴していたファンが反応してしまったのです」（テレビ局関係者）

発言直後のXには、目黒の“彼女いる説”が浮上し、複雑な心境を抱えるファンの声が並んでいた。

《彼女いるの？って思ってしまった》

《体験談すぎて生々しいな》

《大丈夫？？？いつも誰とテレビ見てるの？？》

トップアイドルとして絶大な人気を誇る目黒の、ポロリと漏らした発言がファンに動揺を与えてしまったようだ。これまで大きなスキャンダルなどはない目黒だが、言動から“彼女いる説”はたびたび話題になってきた、と芸能ジャーナリストが語る。

「2024年9月15日に放送されたトーク番組『ボクらの時代』（フジテレビ系）では、結婚願望について『めちゃくちゃしたい』と赤裸々に語っていました。さらに『僕だけで幸せを感じないでほしい』と、ファンへの本音を吐露し、話題となったのです。また、目黒さんは犬を飼っているのですが、これだけの多忙スケジュールのなか、誰が世話をしているのかという疑問から『彼女がいるのでは』と勘繰るファンがいるのも事実です。

今回の一時帰国では、朝早くから情報番組への出演など、各局のオファーが続いています。疲れで思わず本音が出てしまったのではないか、と推測するファンが多いようです」

発言のリアリティが、思わぬ波紋を呼んでしまったようだ。