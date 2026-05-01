声優で女優の黒沢ともよが1日、Xを更新。出産を報告した。黒沢は「ご報告です」とし「みなさまへこの度第一子を出産いたしました。母としての日々をかみしめながら役者としては変わらずに精進して参ります。今後ともよろしくお願いいたします。黒沢ともよ」と出産を発表した。この投稿に、声優仲間からコメントが寄せられており、米内佑希は「おめでとうー！！！！！！！！！」、斎賀みつきは「ともよちゃんおめでとぉぉおお〜」