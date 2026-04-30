◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、プロ２年目で初優勝を狙う吉田鈴（大東建託）が７バーディー、１ボギーで６アンダーの６６をマークした。ホールアウトした時点で首位と１打差の２位と上位で発進した。前半で４連続バーディーと魅せた。１つ伸ばして迎えた１２番で２・５メートルに寄せ、１３番は１７メートル、１４