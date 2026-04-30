◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、プロ２年目で初優勝を狙う吉田鈴（大東建託）が７バーディー、１ボギーで６アンダーの６６をマークした。ホールアウトした時点で首位と１打差の２位と上位で発進した。

前半で４連続バーディーと魅せた。１つ伸ばして迎えた１２番で２・５メートルに寄せ、１３番は１７メートル、１４番は１０メートルをねじ込み、１５番は約５０センチに寄せて伸ばした。１６番で唯一のボギーをたたいたが、後半も２つ伸ばした。「ロングパットが何本も入ってくれた。６６のショットではなかったけど、パターに助けられた」と振り返った。

昨年のスタンレーレディスホンダ第１日に並ぶ、自己最少の６６をたたき出した。浜野ＧＣはアマチュア時代から多く回ったコースで「全ホール、このピンポジションならここに乗せたいというのは全部頭に入ってる。迷いながら打つショットはなかった」と胸を張った。

１年半ぶりにパターを変更。試合がなかった前週、新しいマレット型パターのヘッド部分に鉛を張り、重くした。「リズムが速くなるのが気になってて、重いとゆっくり打てている」と効果は絶大。７バーディーを量産し「すごくいい感じで打てた。久々にこんなに入ったので、これをキッカケに今後ずっと使えるようなラインの読みを覚えられたら」とかみしめた。

最近は富士フイルム・スタジオアリス女子オープンで５位に入ったが、ＫＫＴ杯バンテリンレディスで予選落ち。自己最少スコアで好発進した吉田は「今回はショットの切り返しでタイミングが取れない。出球を練習して、残り３日間はショットでバーディーを取れるようにしたい」と力を込めた。