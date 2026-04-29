18歳で近鉄の4番を務めるなど通算2452安打＆465本塁打を放ち、名打撃コーチとしても知られる土井正博氏（82）が28日に放送されたBSフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。西武時代の教え子である清原和博氏（58）について語った。打撃コーチとして清原和博、鈴木健、和田一浩、松井稼頭央、中島裕之（現在は宏之）、平田良介らそうそうたるメンバーを育て、現役選手でも栗山巧、中村剛也（以上西武）、秋