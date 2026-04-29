18歳で近鉄の4番を務めるなど通算2452安打＆465本塁打を放ち、名打撃コーチとしても知られる土井正博氏（82）が28日に放送されたBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。西武時代の教え子である清原和博氏（58）について語った。

打撃コーチとして清原和博、鈴木健、和田一浩、松井稼頭央、中島裕之（現在は宏之）、平田良介らそうそうたるメンバーを育て、現役選手でも栗山巧、中村剛也（以上西武）、秋山翔吾（広島）、浅村栄斗（楽天）、高橋周平（中日）らの育成に関わった土井氏。

甲子園の大スターとして鳴り物入りで西武にドラフト1位入団した当時18歳の清原はその目にどう映ったのか。

打者としては「もう力ありました。PL（学園）から入ってきた時からね。（18歳の土井正博とは）雲泥の差ですよ。（高卒新人でいきなり本塁打）31本ですよ」と笑った名伯楽。

だが、西武入団時のメンタルについては「だいぶ落ち込んでましたよね、巨人が指名しなかったということで。ふぬけですよ」と入団を熱望していた巨人が自分ではなく同級生の桑田真澄を1位指名し、会見で涙を流した一件を明らかにまだ引きずっていたという。

「練習に力が入らないしね。（実質的なGMで管理部長だった）根本（陸夫）さんは“4番に育てぇ”いうし。（監督の）森（祇晶）さんは使わない。（一塁には）片平の晋ちゃん（片平晋作）がいましたからね。僕ら（コーチ）も分かるんですよね。森さんと同じで片平のほうが安全やから。片平でいこうかなっていう。ところが、根本さんは“清原で行け”っていう」

根本さんからは清原のほうから質問してきた時だけ「答えてやってくれ」と厳命され、「お前から出しゃばっていくな」と言われていたといい、番組MCを務めるフリーアナウンサーの徳光和夫（85）は「はぁ…。そこまで指示したんですか…」と感慨深げ。

土井氏は“球界の寝業師”の言い付けを守り、清原から聞いてくるまで技術指導することはなかったが、「ふぬけになっていたらいかん。もう桑田のことは忘れて（巨人を）野球で見返してやれ」と声をかけたという。

「巨人軍に対抗していったらいいんじゃないか？って言ったの。桑田にも巨人にもね」

土井氏の目から見て「ふぬけ」に見えた傷心の18歳・清原。落ち込む希代のスラッガーにそう言ってハッパをかけたのだ。

これには徳光も「今の話を聞いていたら、あの涙が分かったね」としみじみ。西武が巨人と対戦した1987年日本シリーズ第6戦。当時プロ2年目だった清原が日本一目前となった9回2死の場面で一塁守備中に泣き出し、試合が中断した伝説のシーンについて触れた。

「もの凄いね、純粋な男なんですよ」という土井氏に、大の巨人ファンである徳光も「そうなんですよね。僕もそれは存じ上げているつもりなんですよね」と同意。土井氏は「ちょっと肩張ってくるけど、話をすればね、凄い好青年ですよ」と目尻を下げて教え子を思いやっていた。