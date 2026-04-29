[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節](富山)※14:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 1 平尾駿輝DF 3 香川勇気DF 13 深澤壯太DF 56 岡本將成MF 8 松岡大智MF 9 吉平翼MF 14 谷本駿介MF 17 湯之前匡央MF 28 布施谷翔MF 34 竹中元汰FW 39 古川真人控えGK 21 寺門陸DF 23 西矢慎平MF 7 亀田歩夢MF 18 伊藤拓巳MF 20 チョン・ウヨンMF 48 植田啓太MF 77 香川太朗FW 15 坪井清志郎FW 42 キム・テウォン