富山vs新潟 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節](富山)
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 13 深澤壯太
DF 56 岡本將成
MF 8 松岡大智
MF 9 吉平翼
MF 14 谷本駿介
MF 17 湯之前匡央
MF 28 布施谷翔
MF 34 竹中元汰
FW 39 古川真人
控え
GK 21 寺門陸
DF 23 西矢慎平
MF 7 亀田歩夢
MF 18 伊藤拓巳
MF 20 チョン・ウヨン
MF 48 植田啓太
MF 77 香川太朗
FW 15 坪井清志郎
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 40 石山青空
FW 18 若月大和
FW 55 マテウス・モラエス
控え
GK 23 吉満大介
DF 3 加藤徹也
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
MF 8 白井永地
MF 13 落合陸
MF 19 星雄次
MF 28 島村拓弥
MF 46 笠井佳祐
監督
船越優蔵
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 13 深澤壯太
DF 56 岡本將成
MF 8 松岡大智
MF 9 吉平翼
MF 14 谷本駿介
MF 17 湯之前匡央
MF 28 布施谷翔
MF 34 竹中元汰
FW 39 古川真人
控え
GK 21 寺門陸
DF 23 西矢慎平
MF 7 亀田歩夢
MF 18 伊藤拓巳
MF 48 植田啓太
MF 77 香川太朗
FW 15 坪井清志郎
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 40 石山青空
FW 18 若月大和
FW 55 マテウス・モラエス
控え
GK 23 吉満大介
DF 3 加藤徹也
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
MF 8 白井永地
MF 13 落合陸
MF 19 星雄次
MF 28 島村拓弥
MF 46 笠井佳祐
監督
船越優蔵