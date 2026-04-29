[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節](富山)

※14:00開始

主審:田邉裕樹

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 平尾駿輝

DF 3 香川勇気

DF 13 深澤壯太

DF 56 岡本將成

MF 8 松岡大智

MF 9 吉平翼

MF 14 谷本駿介

MF 17 湯之前匡央

MF 28 布施谷翔

MF 34 竹中元汰

FW 39 古川真人

控え

GK 21 寺門陸

DF 23 西矢慎平

MF 7 亀田歩夢

MF 18 伊藤拓巳

MF 20 チョン・ウヨン

MF 48 植田啓太

MF 77 香川太朗

FW 15 坪井清志郎

FW 42 キム・テウォン

監督

安達亮

[アルビレックス新潟]

先発

GK 64 バウマン

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 25 藤原奏哉

DF 26 佐藤海宏

DF 77 舩木翔

MF 7 大西悠介

MF 22 新井泰貴

MF 30 奥村仁

MF 40 石山青空

FW 18 若月大和

FW 55 マテウス・モラエス

控え

GK 23 吉満大介

DF 3 加藤徹也

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

MF 8 白井永地

MF 13 落合陸

MF 19 星雄次

MF 28 島村拓弥

MF 46 笠井佳祐

監督

船越優蔵