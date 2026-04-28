ミック・ジャガーが、過去にヘロイン摂取後、命を落としかけたというエピソードが新刊で明かされている。ザ・ローリング・ストーンズのミックは1976年、音楽プロデューサー、マーシャル・チェスのニューヨークにある自宅で「床に倒れこみ」、蘇生措置が必要となったと報じられている。 【写真】ステージで躍動するザ・ローリング・ストーンズ ペ&#