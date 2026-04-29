カナダに滞在している香港の民主活動家・周庭（アグネス・チョウ）さんが2026年4月29日、日本のテレビ番組での「褒め言葉」をめぐる疑問への反響について、Xで思いをつづった。「いいお嫁さんになれますね」に「嬉しくないと思います」周庭さんは、香港の民主派政党・香港衆志（デモシスト）の創始者のひとり。逃亡犯条例改正案に反対する未許可デモを組織するなどした罪で禁錮10か月の実刑判決を受け、21年6月に出所。23年9月から