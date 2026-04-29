◇欧州チャンピオンズリーグ準決勝第1戦 パリSG5―4Bミュンヘン（2026年4月28日 フランス・パリ）

2連覇を狙うパリSG（フランス）がホームでBミュンヘン（ドイツ）との壮絶な乱打戦を5―4で制した。前半17分に相手FWケーンのPK弾で先制を許したが、FWクバラツヘリアとMFジョアン・ネベスのゴールで逆転。同41分に相手FWオリセに同点弾を許したが、ハーフタイム突入寸前にFWデンベレのPK弾で再び3―2と勝ち越した。後半に入ると11分にクバラツヘリア、さらに2分後にデンベレが加点して5―2と突き放した。20分に相手DFウパメカノ、23分にも相手FWディアスにゴールを許したが、5―4でリードを守り抜いた。

パリSGのルイスエンリケ監督は激戦を制し「本当にうれしい。我々は勝利に値したと思うが、引き分けに値したとも思うし、負けてもおかしくなかった。それほど信じられないような試合だった」と興奮した様子。「これほどのテンポの試合は見たことがない。相手チーム、選手を称賛しなければならない。5―2とリードしている時、相手は多くのリスクを冒してくる。彼らはトップレベルのチームだ。難しい試合だったし、第2戦（5月6日）もそうなるだろう」と指摘した。

BミュンヘンのDF伊藤洋輝は出場機会がなかった。