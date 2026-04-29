4月27日からNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』の配信がスタートした。一世を風靡した占い師の故・細木数子さんを女優の戸田恵梨香が演じているが、配信早々からその姿に違和感が持たれているようだ。「このドラマは、細木さんの波乱の半生を描く作品です。戦後、焼け野原での貧困時代から成り上がっていく様子や、彼女の欲望や孤独など、虚実を入り混ぜながら展開する人間ドラマとなっています」（芸能担当記者）2026年1月ご