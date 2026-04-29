「4月15日に開かれた皇族数確保策を巡る全体会議では、自民党が主導権を握る形で終わり、今国会中の皇室典範改正に向けて一気に突き進むとみられています。このままでは、旧宮家の養子縁組案と結婚後の女性皇族の身分保持案だけの改正にとどまり、皇位継承のあり方まで議論が広がることはないでしょう」こう話すのは、皇室担当記者だ。いまや女性天皇と女系天皇を容認するという声は9割にも上る結果となった世論調査があるほか、天