春の絶景と遊びが満載！ 国営ひたち海浜公園でネモフィラ満開延長＆多彩なアトラクションを満喫茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園にて、約530万本もの「ネモフィラ」が5月1日まで見頃の後半を迎え、美しい青の絨毯を楽しむことができます。覆いつくす青の絶景を満喫した後は、海抜100mからの眺望が魅力の大観覧車や多彩なアトラクションが揃う『プレジャーガーデン』もおすすめです。また、園内ではスイセンやチュー