茨城県の「国営ひたち海浜公園」でネモフィラの見頃は5/1くらいまで！ GWは一面に敷き詰められた青い絨毯を見に行こう

春の絶景と遊びが満載！ 国営ひたち海浜公園でネモフィラ満開延長＆多彩なアトラクションを満喫

茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園にて、約530万本もの「ネモフィラ」が5月1日まで見頃の後半を迎え、美しい青の絨毯を楽しむことができます。

覆いつくす青の絶景を満喫した後は、海抜100mからの眺望が魅力の大観覧車や多彩なアトラクションが揃う『プレジャーガーデン』もおすすめです。

また、園内ではスイセンやチューリップといった春の花々も咲き誇り、林間アスレチックやバーベキュー広場など、1日では遊びきれないほどのコンテンツが充実しています。

今年のゴールデンウィーク前半は、大切な人と一緒に春の魅力が揃った広大な公園へ出かけてみませんか？

（以下、プレスリリースより）

ネモフィラの見頃期間を延長！ 満開は4月26日まで、見頃後半は5月1日まで（国営ひたち海浜公園）

大切な人と、忘れらない瞬間を。この春だけの青を見に行こう。

国営ひたち海浜公園「みはらしの丘」のネモフィラの“見頃予想”が1日延長となりました。

満開の状態は4月26日（日）までとなり、見頃（後半）も5月1日（金）まで続く見込みで、大型連休の前半までは見頃としてご覧いただける見通しです。

なお、5月2日以降は徐々に花数が少なくなり、「なごり花」としてのご案内となります。

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青の絶景をつくる、小さな花 ネモフィラはムラサキ科（旧ハゼリソウ科）ネモフィラ属で、北アメリカ原産の一年草。高さ10〜20cmほどの株に、直径2〜3cmの小さな青い花を咲かせます。和名の「瑠璃唐草」は、瑠璃色の花と唐草模様に似た葉の形に由来。英名の「Baby blue eyes」は花の中心部が白く、小さくて愛らしい青い花の様子が、無垢で美しい赤ちゃんの青い瞳を連想させることに由来しています。

見 頃 4月11日〜5月1日 ピークは4月16日〜26日（4月24日現在） 品種数 1品種（インシグニスブルー） 本 数 約530万本 場 所 みはらしの丘 植栽面積 約4.2ha 植栽年数 2002年に始まり、今年で25年目を迎えます。