山林火災が続く岩手県大槌町の被災地に向け、岡山市の国際医療ボランティア団体AMDAが調整員2人を派遣しました。 【写真を見る】岡山市のAMDAが山林火災続く岩手県大槌町に2人を派遣ニーズに沿った医療や物資の支援を【岡山】 けさ（28日）、岡山市北区にあるAMDAの本部で出発式が開かれました。今月（4月）22日に岩手県大槌町で発生した山林火災は、きのう（27日）雨が降ったもののいまだ鎮圧には至っていません。 2人