新研究によると、コーヒーの摂取が健康に与える影響という観点では、飲む時間帯が重要になる可能性がある/PeopleImages/iStockphoto/Getty Images（CNN）これまでにもコーヒーを飲むことは、心疾患や早死にのリスクの低減につながるとされてきた。しかし、コーヒー摂取のメリットはいつ飲むかによって異なる可能性があることが昨年発表の研究でわかった。ヨーロピアン・ハート・ジャーナル誌に昨年1月7日に掲載された研究は、コー