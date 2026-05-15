広西チワン族自治区柳州市にあるタニシビーフンメーカーのオフィスで、自身が漬け込んだ酸筍のにおいを顧客に嗅いでもらう「におい鑑定士」の李任さん（右）。（５月１日撮影、柳州＝新華社記者／曹禕銘）【新華社南寧5月15日】中国広西チワン族自治区柳州市の名物料理「螺螄粉（タニシビーフン）」はここ数年、その独特な風味で広く世間に知られ、ネットで話題の人気グルメとなっている。その重要な具材である酸筍