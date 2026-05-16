言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、体の部位を指す言葉、掃除用品などでよく見る成分の分類、そして学問の発展を支える重要な活動という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□いぶえん□□いき□□んきゅうヒント：脚の付け根にあたる体の一部分