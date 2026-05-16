SNSを見て、買い物をしたり、流行の場所に行ったりする人もいるだろう。流行に追いついていることは確かに大切かもしれない。でも、SNSばかり見ていると、「本当の自分は何をしたかったのか」がわからなくなってしまう人も多いのではないだろうか。「私の人生、このままでいいのか？」と感じる人におすすめなのが、書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡