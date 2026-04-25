元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄がランジェリーブランドの“新ミューズ”に就任したことを報告し、ランジェリーショットを披露した。２５日までにインスタグラムで「ＰＥＡＣＨＪＯＨＮ新ミューズに就任しました」とランジェリーブランド「ピーチ・ジョン」の“顔”になったことを報告。抜群のスタイルで夏らしいピンクや水色の爽やかなランジェリーを着用した姿をアップした。この投稿には「どれも可愛いすぎ