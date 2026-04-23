記者会見でポーズをとるサントリーの高橋藍（左から3人目）ら、バレーボール、大同生命SVリーグ男子POに進出した6チームの選手＝23日、東京都内バレーボールの大同生命SVリーグ男子でプレーオフ（PO）に進んだ6チームの選手が23日、東京都内で記者会見に臨み、レギュラーシーズン（RS）覇者で2連覇を狙うサントリーの高橋藍主将は「もう一度、一からのスタート。挑戦者の気持ちでいる」と表情を引き締めた。POは2戦先勝のトー