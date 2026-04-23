『「神の雫」コラボレーションワイン 発表会・全種テイスティング会』が23日、都内で行われ、ファミリーマートが漫画『神の雫』とコラボレーションし、記録的な大ヒットとなったワイン「ジスト グランレゼルバ」「ジストレゼルバ バレルセレクテッド」の2種が復活することが発表された。【写真】アマハガンハイボールエディション神の雫今年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートが、「いちばんおいしい」「いちばんわくわ