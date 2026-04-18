五穀豊穣を願う伝統の祭り“シャングシャング馬”が胎内市で行われ、勇壮な駆け上がりが観客を魅了しました。鈴の音とにぎやかな声が山里に響きます。胎内市で行われた伝統の祭り「シャングシャング馬」。神社の社殿を目指し馬たちが一気に駆け上がります。訪れた人「迫力がすごかったですね」「いろんな人たちが馬に関わっているんだなと、人と馬とのつながりって昔からあったんだなと感じました」人馬一体となった勇壮な駆け上が