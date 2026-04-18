コンビニ大手、ローソンの竹増社長は、中東情勢を受けて商品に使うプラスチックの使用量を削減していく方針を明らかにしました。【映像】ローソン・竹増社長の様子ローソン・竹増貞信社長「あらゆる包材を今見直してより薄く、とにかく、プラスチックに関わる使用量を減らしていきたい」ローソンの竹増貞信社長は中東情勢をめぐって包装材の値上げが相次いでいることを受け、商品に使用するプラスチックを減らしていく考えを示