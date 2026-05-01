シンガーソングライターの上田桃夏（うえだももか）が4月30日に自身のYouTubeで緊急生配信番組を行い、新曲リリース、ライブツアー、レーベル発足など複数の重大発表を行った。上田桃夏より重大発表があります。：https://www.youtube.com/watch?v=5MLZH68t63kSNSフォロワー総数は35万人を超え、デジタル領域で確かな支持を獲得している上田。本配信は、その拡大する影響力を背景に、音楽シーンにおける自身の立ち位置をさらに押し