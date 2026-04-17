大分県内でのJR九州の駅無人化をめぐり、5年余りにわたって争われた裁判の判決が今月23日に言い渡されます。判決を前に17日原告側が会見し、「誰もが自由に移動できる権利を認めてほしい」と改めて訴えました。 【写真を見る】JR駅無人化訴訟判決前に原告団心境語る大分 この裁判はJR九州が進める駅の無人化をめぐり、移動の自由が侵害されたとして県内の障害のある人ら6人がJR九州に対し損害賠償を求めているもので、去年12