◇パ・リーグオリックス3―1西武（2026年4月15日京セラドーム）オリックス・椋木が2点リードの9回を締め、プロ初セーブを記録した。「5、6回ぐらいから浮ついている気持ちがあって、ちょっとヌルッと入ってしまった。（セーブは）一つの目標でもあったので、（シーズンの）早い時期にとれたのはすごく自信につながる」ノーヒット・ノーランまであと1死に迫るなど、ルーキーイヤーの22年から潜在能力の高さを発揮。だが