◇パ・リーグ オリックス3―1西武（2026年4月15日 京セラドーム）

オリックス・椋木が2点リードの9回を締め、プロ初セーブを記録した。

「5、6回ぐらいから浮ついている気持ちがあって、ちょっとヌルッと入ってしまった。（セーブは）一つの目標でもあったので、（シーズンの）早い時期にとれたのはすごく自信につながる」

ノーヒット・ノーランまであと1死に迫るなど、ルーキーイヤーの22年から潜在能力の高さを発揮。だが、同年9月末に右肘のトミー・ジョン手術を受けて育成契約に切り替わり、長いリハビリ生活を過ごした。昨年8月末に岸田監督に直談判し、中継ぎに転向。この日の試合後は、抱えていた葛藤を口にした。

「自分の中で一番悔しく思っていたのは、（自身が指名された21年ドラフトの）2個前と1個前、その後もドラフト1位全員が侍ジャパンに選ばれて、早い時期から結果を出していた。すごく自分の中で気にせざるを得ないという感情があったので」

20年ドラフト1位の山下、19年同1位の宮城、そして22年同1位の曽谷と、同じ投手たちが侍ジャパンにまで登り詰め、活躍を続ける裏で、思うような投球ができない苦悩と向き合ってきた。「まだまだですけど、ここから結果を残して追いつきたい」。今季登板7試合いずれも無失点と無双を続ける最速155キロ右腕が、飛躍の時を迎えようとしている。（阪井 日向）