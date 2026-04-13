GW明け、急に体が動かなくなる「五月病」。実はその原因は、やる気に満ちた「四月の頑張りすぎ」にあるかもしれません。新しい環境で「早く戦力に」「いい印象を」と自分を追い込んでいませんか？ X（旧Twitter）でも大人気の精神科医Tomyさんが、メンタルを削らずに長く働き続けるための意外な秘訣、「四月はモブキャラのススメ」を語ります。 「五月病」は、「四月」の過ごしかたが決める 毎年、ゴールデンウィ&#12540