GW明け、急に体が動かなくなる「五月病」。実はその原因は、やる気に満ちた「四月の頑張りすぎ」にあるかもしれません。新しい環境で「早く戦力に」「いい印象を」と自分を追い込んでいませんか？ X（旧Twitter）でも大人気の精神科医Tomyさんが、メンタルを削らずに長く働き続けるための意外な秘訣、「四月はモブキャラのススメ」を語ります。

毎年、ゴールデンウィーク（GW）明けになると、精神科の外来には 「仕事に行こうとすると体が動かない」「急に気持ちが落ち込んでしまった」 という相談が増えます。実際、「この時期が一番忙しくなるかな？」という感覚もあるぐらいです。いわゆる「五月病」と呼ばれる状態です。ただし、「五月病」というのは正式な病名ではありません。実際には、その多くが適応障害やうつ病にあたることが多いです。そして臨床の現場で感じるのは、こうした状態の多くが五月に突然始まるわけではないということです。原因をたどると、四月の過ごしかたに行き着くケースが非常に多いのです。

「五月病」の正体は適応障害やうつ病など

まず、「五月病」と呼ばれる状態について整理しておきましょう。新年度が始まる四月は、新入社員、部署異動、転勤など、生活環境が大きく変わる時期です。新しい人間関係、新しい仕事、新しいルールに適応しようとする中で、知らないうちにストレスが蓄積していきます。その結果、ゴールデンウィーク明け頃に

仕事に行こうとすると体が重い 気持ちが落ち込む やる気が出ない 不安が強くなる

といった症状が出ることがあります。

この状態の多くは診断的には、「適応障害」であることが多いように思います。適応障害とは、環境の変化にうまく適応できず、気分の落ち込みや不安などの症状が出る状態を指します。また一部には、「うつ病」も見られます。うつ病では、過度なストレスや疲労によって脳の働きが低下し、思考力や意欲が落ちるなどの状態が続きます。また「病気」とまで言えなくても、精神的な疲労が強く出ていることも多いようです。

なぜ四月に頑張りすぎてしまうのか

では、なぜ四月に無理をしてしまうのでしょうか。大きな理由のひとつは様々な意味での「期待の高さ」です。新しい職場、新しい仕事、新しい人間関係。この変化により、人は無意識のうちに様々な期待をしがちです。たとえば「今度こそうまくやりたい」「いいスタートを切りたい」と言ったように。

特に新入社員や異動直後のひとは、

周囲に良い印象を持たれたい 早く仕事を覚えたい 迷惑をかけたくない

と考え、自分を追い込みやすくなります。その結果、本来の自分のペース以上に頑張りすぎてしまうのです。

「過剰適応」が疲労を生む

こうした状態は「過剰適応」とも呼ばれます。過剰適応とは、周囲に合わせようとするあまり、自分の負担を無視してしまう状態です。環境に上手く適応できないこともストレスになりますが、無理を重ね、過剰に環境に適応してしまうのも大きな問題があります。

たとえば、次のような行動は典型的です。

分からないことがあっても「大丈夫です」と言ってしまう 疲れていても 残業 を断れない 早く帰りたいのに職場の空気を気にしてしまう 人間関係 に気を遣いすぎる

本人は「頑張っているだけ」と思っているのですが、実際には心身に大きな負荷がかかっています。そもそも、新しい環境ではそれだけでもエネルギーを使います。そこに無理が重なると、疲労は想像以上に蓄積していきます。

環境の変化は想像以上に脳を疲れさせる

新しい環境というのは、それだけで脳にとって大きな負担です。たとえば新しい職場では、毎日多くの判断をしなければなりません。

誰に何を聞けばいいのか どのタイミングで動くべきか このやりかたで合っているのか

こうした小さな判断の繰り返しはボディブローのように効いていきます。結果として脳はかなりのエネルギーを使います。もし、何もしていなかったとしても、新しい環境では脳は常にフル回転している状態なのです。

また、慣れていない人間関係の中で気を遣い続けることも、脳にとっては大きな負担です。誰にどこまで話していいのか、どの距離感で接すればいいのかを常に考えながら行動するため、知らないうちに神経をすり減らしてしまいます。そこに「いい結果を出さなければ」というプレッシャーが加わると、疲労はさらに大きくなります。

そしてゴールデンウィークで一度緊張が緩むと、体が「もう無理だ」と反応してしまうことがあります。これが、五月病として表面化するケースです。

こんなサインが出たら注意

四月の頑張りすぎが続くと、次のようなサインが現れることがあります。

疲れているのに眠れない 朝起きるのが急につらくなる 休日はひたすら寝て終わる 好きだったことをやる気になれない 仕事のことを考えると強い不安が出る

特に注意したいのが「疲れているのに眠れない」状態です。通常は疲れていれば眠くなります。しかしストレスが強くなると、脳の働きが乱れ、疲れているのに眠れなくなることがあります。この状態が続く場合は、無理をしているサインだと考えたほうがよいでしょう。

また、今まで普通にできていた日常生活が少しずつ難しくなってきた場合も注意が必要です。たとえば、朝の身支度に時間がかかるようになったり、ちょっとしたことに強い不安を感じたりする場合、心のエネルギーがかなり消耗している可能性があります。

四月は「モブキャラ」でいこう！

五月病を防ぐために最も大切なのは、四月に頑張りすぎないことです。新しい環境では、最初から全力で走る必要はありません。むしろ、慣らし運転くらいでちょうどいいのです。私はよく「四月はモブキャラでいいんだよ」と患者さんにお伝えします。アニメや漫画の主人公や重要人物になろうとするのではなく、背景の一部である「モブキャラ」、それぐらいの意識でいいんです。

新しい職場では、自分に何ができて何ができないのかもまだ分かりません。まずは環境に慣れることを優先し、少しずつペースをつかんでいくことが大切です。そもそも仕事というのは長く続けるものです。最初から無理をしてしまうと、その状態を維持できなくなり、結果的に苦しくなってしまいます。

期待しすぎないことも大切

もうひとつ大事なのは、過度な期待を持たないことです。

「理想の職場であってほしい」

「完璧に仕事をこなしたい」

こうした期待は、現実とのギャップが生まれたときに強いストレスになります。環境にも自分にも、少し余白を持たせておくことが大切です。最初から完璧を目指すのではなく、「まずは慣れること」を目標にしておくと、気持ちにも余裕が生まれます。

長く働くために必要なこと

五月病は、決して珍しいものではありません。むしろ、新しい環境に真剣に向き合っている人ほど起こりやすいものです。だからこそ大切なのは、最初から無理をしないことです。四月は、自分のペースを見つけるための準備期間です。

新しい環境では、誰でも多少の戸惑いや疲れを感じるものです。それは決して「自分が弱いから」ではなく、環境が変わったときには誰にでも起こる自然な反応です。

少し余裕を残して働くくらいで、ちょうどいいのです。五月に力尽きないためにも、「四月はモブキャラで」いきましょう。