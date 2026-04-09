光回線を巡る契約トラブルが相次いでいるとして、国民生活センターがXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…」これが光回線の“なりすまし勧誘”の詐欺事例＆対策です！国民生活センターによると、次のような相談事例があったといいます。【相談事例】現在契約している事業者を名乗って「利用している光回線を新しくする。通常は数千円かかるが今回は無料だ」と電話が掛かってきた。負担がないなら