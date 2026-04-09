光回線を巡る契約トラブルが相次いでいるとして、国民生活センターがXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。

【要注意】「えっ…」 これが光回線の“なりすまし勧誘”の詐欺事例＆対策です！

国民生活センターによると、次のような相談事例があったといいます。

【相談事例】

現在契約している事業者を名乗って「利用している光回線を新しくする。通常は数千円かかるが今回は無料だ」と電話が掛かってきた。負担がないならよいと思い申し込んだ。数日後、申込書が送付されてきたが、送付元は契約している事業者ではなく別会社だった。室内工事費として約3万円の記載もある。工事業者から「工事日が明後日に決まった」と連絡があった。契約先や契約内容がはっきりしないので解約したい（60歳代）

国民生活センターは「光回線の電話勧誘トラブルに関する相談が依然として寄せられています。勧誘された際は、必ず事業者名やサービス名を確認し、連絡先を聞いておきましょう」と注意喚起。

光回線サービスの電話勧誘の場合、事業者は原則、契約前に書面を交付し、料金や提供の条件を説明する義務があるといいます。

そこで「事業者に書面の提出を求め、改めて電話で書面の説明を受けた上で必要な契約か判断しましょう」とアドバイス。

毎月の支払額やオプションの有無、解約金などについてもよく確認し、必要がなかったり、説明を受けても内容が分からなかったりする場合はきっぱり断るよう呼び掛けています。

また「困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください（消費者ホットライン188)」と相談窓口を紹介しています。