カメラマンの瑤斎（ヤオ・ヂャイ）が、中国・内モンゴル博物院で開催された「流動する星河―ペルシャ文化芸術の至宝展」の展示品の数々を紹介する。イランは数千年の歴史を持つ国であり、国連教育科学文化機関（ユネスコ）に認定された世界遺産を29件有している。2月28日に米国とイスラエルによるイランへの攻撃が始まり、継続する戦闘でイランの文化遺産は深刻な被害を受けている。これには、テヘランのゴレスタン宮殿、サーダバ