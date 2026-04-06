グーグルが日本限定モデルのPixel製品を投入へ！Pixel 10aの日本限定カラーかグーグル（以下、Google Japan）は6日、Googleが「Made by Google」として自社ブランドで展開している「Pixel」製品においてアーティスティックな特別仕様の日本限定モデルを2026年4月7日（火）に発表すると予告しています。Googleが今年3月に発表した最新スマートフォン（スマホ）「Pixel 10a」の日本限定カラーになるのではないかと見られています。予