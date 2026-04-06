グーグルが新スマホ「Pixel 10a」を日本における発売日などを4月7日に発表か？アーティスティックな特別仕様の日本限定モデル投入を予告
|グーグルが日本限定モデルのPixel製品を投入へ！Pixel 10aの日本限定カラーか
グーグル（以下、Google Japan）は6日、Googleが「Made by Google」として自社ブランドで展開している「Pixel」製品においてアーティスティックな特別仕様の日本限定モデルを2026年4月7日（火）に発表すると予告しています。Googleが今年3月に発表した最新スマートフォン（スマホ）「Pixel 10a」の日本限定カラーになるのではないかと見られています。
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣— Google Japan (@googlejapan) April 6, 2026
Google Pixel
日本限定モデル登場
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アーティスティックな特別仕様でお届けします。
続報をお楽しみに。 pic.twitter.com/s4eqQzPtk7
Pixel 10aはGoogleが展開するPixelブランドにおけるスマホのうちのフラッグシップモデルに対する廉価モデル“a”シリーズの最新機種で、昨年発売された「Pixel 9a」の後継機種となっており、ここ数年の“a”シリーズはナンバリングが同じ機種と同様のチップセット（SoC）を搭載しながらも価格を抑えた機種となっていましたが、Pixel 10aは昨年に発売されたフラッグシップモデル「Pixel 10」シリーズが搭載していた独自開発の「Tensor」シリーズの第5世代「Tensor G5」ではなく、その前の世代の「Pixel 9」シリーズやPixel 9aと同じく第4世代「Tensor G4」を搭載しています。
また外観や仕様はほぼPixel 9aを踏襲し、背面や側面がフラットで四隅が丸みを帯びた角の洗練されたデザインとなっていますが、Pixel 9aと比べるとリアカメラの出っ張りが完全になくなって背面もフラットになっているほか、画面を覆う強化ガラスがPixel 9aの「Gorilla Glass 3」（Corning製）から「Gorilla Glass 7i」（Corning製）となり、傷や落下に対する耐性が向上しているなど、これまでの“a”シリーズで最も耐久性の高い機種となりました。防水・防塵はPixel 9aに続いてIP68に対応しています。
画面はPixel 9aと同様に上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20.2の縦長な約6.3インチFHD+（1080×2424ドット）pOLED（有機EL）「Actuaディスプレイ」（約422.2ppi）で、さらに“a”シリーズの中で最も明るく、Pixel 9aよりも明るい最大2000nits（ピーク時3000nits）となり、コントラスト比も200万：1に向上し、引き続いて最大120Hzリフレッシュレートや24bitフルカラー（1600万色）、HDR、常時表示（Always On Display）に対応しています。
主な仕様は8GB内蔵メモリー（RAM）および128GBまたは256GB内蔵ストレージ、5100mAhバッテリー、USB Type-C端子（USB 3.2）、急速充電（最大30W）、ワイヤレス充電（最大10W）、NFC Type A／B、おサイフケータイ（FeliCa）、位置情報取得（デュアルバンドA-GNSSなど）、Wi-Fi 6E、Bluetooth 6.0、近接センサー、周囲光センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、磁力センサー、気圧センサー、ステレオスピーカー、マイク×2、ノイズキャンセレーション機能など。
＜フロントカメラ＞
・約1300万画素CMOS（1画素1.12μm）＋広角レンズ（画角96.1°、F2.2）
＜リアカメラ＞
・約4800万画素CMOS（1画素0.8μm、1／2型、4in1、PDAF）＋広角レンズ（画角82°、F1.7、OIS、CLAF、超解像ズーム最大8倍）
・約1300万画素CMOS（1画素1.12μm、1／3.1型、PDAF）＋超広角レンズ（画角120°、F2.2）
携帯電話ネットワークは対応周波数帯が以下のようになっており、各モデルともにSIMカードはnanoSIMカード（4FF）サイズのスロットが1つあるほか、eSIMに対応したデュアルSIMデュアル5Gに対応しています。またPixel 10aは“a”シリーズでは初の衛星通信を利用した衛星SOSに対応しました。OSはAndroid 16をプリインストールし、7年間のOSバージョンアップや新機能「Feature Drop」追加、セキュリティーアップデートを保証。サイズは約153.9×73.0×9.0mm、質量は約183g。付属品は1m USB-C - USB-C ケーブル（USB 2.0）およびSIM取り出しツール。
[Pixel 10a - GV0BP (JP)]
5G NR: 1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 75 / NA Band 2, 5, 12, 25 / EU Band 1, 3, 7, 8, 20, 28
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
NB-IoT: Band 23, 255, 256
記事執筆：memn0ck
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