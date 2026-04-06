会社員の倉間さんの漫画「トイレ論争」がインスタグラムで1700以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む居酒屋でトイレに行った作者。席に戻ると、彼氏から「トイレは男女共用か」と聞かれました。共用だったことを伝えると…という内容で、読者からは「彼の気持ち、分かるわ〜」「大をした後は特に気にしてしまう」「気遣いやマナーは大切ですよね」などの声が上がっています。何気ない一言で見えた、